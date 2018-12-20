Полицейским повысили зарплату после забастовок

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Французское правительство и профсоюзы полицейских договорились об увеличении зарплаты стражам порядка. Сумма надбавки будет увеличиваться постепенно и достигнет к концу следующего года 150 евро для командного состава. При этом, правда, отменят единоразовую премию, о которой ранее объявило МВД по следам протестов «жёлтых жилетов».

Именно эти выступления стали причиной, по которой и полицейские решили громко заявить о себе. Их недовольство низкими зарплатами росло несколько лет. А в последний месяц, чтобы сдержать массовые манифестации, правительство вынуждено было мобилизовать на сверхурочную работу практически всю полицию страны.