Япония помогает Египту с наследием Тутанхамона

В центре очередного выпуска программы "Глобально о Японии" - проект строительства Большого Египетского музея в Каире. Речь идет об уникальном выставочном комплексе: на площади в 50 тысяч квадратных метров здесь разместят 100 тысяч экспонатов. Музей должен открыться в 2020 году: посетители смогут увидеть полную коллекцию сокровищ гробницы Тутанхамона, обнаруженных в 1922 г. (этот фараон принадлежал XVIII династии Нового царства и правил Египтом более 3 тысяч лет назад).

Партнером Египта стала Страна Восходящего Солнца в лице Японского агентства международного сотрудничества. Японские эксперты присоединились к проекту в 2008 году, отобрав 72 артефакта, которые патронировали на всех этапах транспортировки в строящийся музей и последующей реставрации (значительная часть коллекции формируется с опорой на реликвии Каирского Египетского музея, что предполагает масштабную транспортировку). Важнейшим направлением работы японских специалистов стало обучение на месте 2200 египетских коллег; тренинги проводились с использованием художественных копий, а с 2016 года эксперты взялись за оригиналы.

Представители Японского агентства международного сотрудничества рассматривают проект не только с точки зрения его историко-культурной значимости, но и как перспективное экономическое направление. По их оценкам, открытие крупнейшего в Африке музея, посвященного одной цивилизации, привлечет в Египет большее число туристов.