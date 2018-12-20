Бельгия: король, кризис и консультации

Король Бельгии Филипп последние два дня проводит интенсивные консультации со всеми политическими партиями: он ищет выход из нынешнего политического кризиса в стране.

18-го декабря премьер-министр Шарль Мишель решил уйти в отставку, в тот же день монарх это решение приостановил. Глава страны действует в рамках политических традиций, в подобных ситуациях принято сначала проводить встречи с ведущими партиями королевства и только после этого принимается решение относительно отставки.

Мишель покинул пост главы кабинета, поскольку министры, представляющие партию "Новый фламандский альянс", не поддержали его планы по вопросу Миграционного пакта ООН.

Этот житель столицы Бельгии считает, что "страна входит в зону политической турбулентности, поскольку, видимо, начнется подготовка к выборам".

А этот прохожий думает, что "исход нынешней ситуации предсказать трудно, но у меня не самые оптимистическое ощущение, поскольку экстремисты и националисты набирают очки и для "Нового фламандского альянса" пасьянс складывается наилучшим образом".

В Брюсселе в воскресенье прошла манифестация против Миграционного пакта ООН, она была организована представителями, частности, "Нового фламандского альянса" , и проходила в квартале, где расположены штаб-квартиры общеевропейских организаций.