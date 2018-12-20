Новый иск против Airbus

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Министерство юстиции США ведёт расследование в отношении авиапроизводителя Airbus. Концерн подозревают в нарушении правил финансовых операций. Известно, что европейской компании грозит штраф в несколько миллиардов долларов или даже уголовная ответственность.

Следствие ведётся ещё с прошлого года, однако американские власти информировала «Эрбас» в конце лета, и лишь сейчас информация была обнародована. В Тулузе подчёркивают, что тесно сотрудничают с американским минюстом, однако подробности дела стороны не раскрывают.