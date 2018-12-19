Зебры на Эльбе

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Четыре зебры сбежали из цирка в немецком городе Дрезден. Предполагается, что животные вырвались из неволи из-за сильного, досаждавшего им, шума.

В погоне за животными приняли участие семь патрульных машин, конная полиция, а также работники цирка. Животные разбежались в разные стороны, что затруднило их поимку. Африканские копытные были замечены, пробегающими на полном скаку у здания парламента Саксонии и вдоль набережной Эльбы.