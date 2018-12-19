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Греция

Винника могут экстрадировать во Францию

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Винника могут экстрадировать во Францию
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Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов россиянина Александра Винника на решение суда города Салоники экстрадировать их подзащитного во Францию.

Винник обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов на криптовалютной бирже BTC-e и краже биткойнов у японской биржи Mt.Gox.

Его выдачи также добиваются США, по чьему запросу он был задержан летом 2017 г., и Россия. Греческий суд также удовлетворил запросы об экстрадиции этих двух стран.

Сам Винник считает своё задержание политически мотивированным и называет себя политическим заключённым. В среду он заявил в суде, что уже 24-й день держит голодовку и намерен продолжить её в случае выдачи во Францию. Он согласен на экстрадицию только в Россию.

Окончательное решение примет министр юстиции Греции.


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