Генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд добилась самороспуска фонда Трампа, занимавшегося, как явствует из учредительных документов, благотворительностью.
Фонд Трампа самораспущен
Фонд Трампа самораспущен
Но у юстиции было иное мнение. Еще в июне Андервуд объявила о решении подать иск в суд на благотворительную организацию, считая, что руководство фонда действовало в личных и деловых интересах Трампа более 10 лет.
Трамп тогда прокомментировал случившееся в Твиттере.
"Нечистоплотные сторонники демократов из Нью Йорка делают все, чтобы засудить меня и мою организацию, которая получила 18 миллионов 800 тысяч долларов и отдала на миллион больше".
Иск требует фонд возместить убытки, составляющие почти 3 млн долларов. Ответчиками в заявлении назван сам Трамп и его дети: сыновья Дональд - младший и Эрик, а также дочь Иванка.