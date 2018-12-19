Фонд Трампа самораспущен

Но у юстиции было иное мнение. Еще в июне Андервуд объявила о решении подать иск в суд на благотворительную организацию, считая, что руководство фонда действовало в личных и деловых интересах Трампа более 10 лет.

Трамп тогда прокомментировал случившееся в Твиттере.

"Нечистоплотные сторонники демократов из Нью Йорка делают все, чтобы засудить меня и мою организацию, которая получила 18 миллионов 800 тысяч долларов и отдала на миллион больше".

Иск требует фонд возместить убытки, составляющие почти 3 млн долларов. Ответчиками в заявлении назван сам Трамп и его дети: сыновья Дональд - младший и Эрик, а также дочь Иванка.