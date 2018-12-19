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США

Фонд Трампа самораспущен

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Фонд Трампа самораспущен

Фонд Трампа самораспущен
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REUTERS/Jim Young
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Генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд добилась самороспуска фонда Трампа, занимавшегося, как явствует из учредительных документов, благотворительностью.

Но у юстиции было иное мнение. Еще в июне Андервуд объявила о решении подать иск в суд на благотворительную организацию, считая, что руководство фонда действовало в личных и деловых интересах Трампа более 10 лет.

Трамп тогда прокомментировал случившееся в Твиттере.

"Нечистоплотные сторонники демократов из Нью Йорка делают все, чтобы засудить меня и мою организацию, которая получила 18 миллионов 800 тысяч долларов и отдала на миллион больше".

Иск требует фонд возместить убытки, составляющие почти 3 млн долларов. Ответчиками в заявлении назван сам Трамп и его дети: сыновья Дональд - младший и Эрик, а также дочь Иванка.


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