Южно-Курильский вопрос

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Государственная дума поручила комитету по международным делам запросить в министерстве иностранных дел России информацию о возможности передачи Японии части южно-курильских островов. Поводом для этого послужили слова Сергея Лаврова о том, что Россия готова передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан при условии признания итогов Второй мировой войны.

Ранее на этой неделе пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на островах Итуруп и Кунашир строятся новые общежития для военнослужащих. На эти острова также претендует Япония, хотя Россия в принципе исключает их передачу. На Итуруп и Кунашир приходится 93 % площади южных Курильских островов, Шикотан и Хабомаи занимают оставшиеся 7 %.