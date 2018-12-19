Румыния на перепутье

Румыния охвачена растущим политическим кризисом всего за несколько дней до того, как страна вступит в должность председателя ЕС.

Оппозиция пытается сорвать назначенное на четверг голосование о принятии чрезвычайного указа, предложенного правящей коалицией, по которому политики, осужденные за коррупцию, подлежали бы помилованию.

Лидер социал-демократов Ливиу Драгня из списка таких осуждённых утверждает, что декрет предназначен для признания фактов злоупотреблений со стороны судебных органов:

"Если кто-нибудь найдет любые другие правовые меры, кроме амнистии и помилования, чтобы исправить все факты несправедливости со стороны судебных органов, получит мою поддержку. Если таких мер нет, то перестаньте колебаться!", - заявляет Драгня.

Драгня раскритиковал ЕС за его неоднократные предупреждения правительства Румынии против вмешательства в судебную систему.

Оппозиционные партии, имеющие хрупкое большинство в парламенте, запустили процесс вотума недоверия.

"Нынешняя власть своими действиями выталкивает Румынию за пределы ЕС и издевается над европейскими ценностями. И мы должны остановить это, наш долг сделать это прямо сейчас", - говорит лидер "Национальной либеральной партии" Флорин Читу.

"Продолжение дестабилизации правового государства и функционирования судебной системы будет охватывать абсолютно все виды деятельности, которые мы будем осуществлять в период председательства в Совете Европейского Союза", - заявляет лидер партии "Союз спасения Румынии" Дан Барна.

Вскоре после победы на выборах два года назад, правящая коалиция попыталась пересмотреть антикоррупционное законодательство. Что вызвало самые большие уличные протесты в Румынии со времен революции 1989 года. Под давлением со стороны лидеров ЕС, социал-демократы отложили инициативу об амнистии, но в то же время увеличили антибрюссельскую риторику.

Политический аналитик и бывший министр иностранных дел Кристиан Диаконеску предупреждает, что столкновение традиционного проевропейского мировоззрения страны с антиевропейской позицией правительства может дестабилизировать весь регион.

"Я уверен, что поддержка проевропейского духа будет исходить из общественного мнения и давления румынского народа. С другой стороны, Россия никогда не скрывала того, что расширение Еевропейского союза и НАТО, идея о том, что Североатлантический альянс сейчас пытается окружить Россию, рассматриваются в Москве как политические решения, на которые нужно отвечать", - заявляет Диаконеску.

Как отмечают наблюдатели, Румыния не видела такой политической напряженности со времен революции, которая положила конец коммунистическому режиму в стране. Это внутренняя борьба за власть ставит на кон фундаментальные отношения страны с Европой. В преддверии председательства Румынии в ЕС за ситуацией в стране с тревогой наблюдает Брюссель