Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за 10 лет

В прошлом году эта цифра составляла 58%, а в 2008 - 60%. Для сравнения, в 2012 году положительно на этот вопрос ответили только 49% россиян, хотя в 2000 году число граждан, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло рекордных 75%.

Чаще других о распаде СССР сожалеют граждане России старше 55 лет, но такие настроения также растут и у респондентов, рожденных после 1994 года.

Самой частой причиной ностальгии по советскому прошлому россияне указывают "разрушение единой экономической системы" (52%). По мнению авторов опроса эти настроения спровоцированы "высокой обеспокоенностью проблемами экономического благосостояния и потребления в настоящем".

По сравнению с прошлым годом выросло число респондентов, считающих, что Советский Союз "можно было сохранить". В ноябре так ответили 60% респондентов против 52% соответственно.