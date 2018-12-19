ЕК решила не применять санкционные процедуры к Риму из-за бюджета

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Еврокомиссия решила не применять санкционные процедуры к Риму из-за бюджета. предусмотренные в случае, если та или иная страна ЕС не выполняет обязательства по соблюдению экономических параметров.

По некоторым данным, Брюссель и Рим достигли принципиальной договоренность по бюджету Италии. Ожидается, что официально он будет утвержден в среду. Об этом сообщили в министерстве экономики Италии. В Еврокомиссии эту информацию не подтверждают, но заявляют, что обсуждение компромиссного бюджета состоится сегодня.