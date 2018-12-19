Еврокомиссия решила не применять санкционные процедуры к Риму из-за бюджета. предусмотренные в случае, если та или иная страна ЕС не выполняет обязательства по соблюдению экономических параметров.
ЕК решила не применять санкционные процедуры к Риму из-за бюджета
По некоторым данным, Брюссель и Рим достигли принципиальной договоренность по бюджету Италии. Ожидается, что официально он будет утвержден в среду. Об этом сообщили в министерстве экономики Италии. В Еврокомиссии эту информацию не подтверждают, но заявляют, что обсуждение компромиссного бюджета состоится сегодня.
Ранее Еврокомиссия отклонила представленный Италией проект бюджета из-за "грубого нарушения установленных экономических норм ЕС". В случае с Италией Еврокомиссию не устраивает главным образом прогноз дефицита бюджета на уровне 2,4%, что на фоне недостаточного экономического роста может привести к опасному увеличению внешней задолженности страны.