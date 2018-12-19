Неприятного аппетита!

Хотите потерять аппетит? На выставке "Отвратительная еда" в Музее архитектуры и дизайна Лос-Анджелеса представлены блюда, которые не каждый сможет продегустировать. В меню - сыр с личинками насекомых, суши из рыбной спермы, квашеные яйца, ферментированная акула и китайское вино с мышами.

Выставка - вызов стереотипам: ингредиенты, которые считаются отвратительными в одной культуре, в другой могут восприниматься как деликатес.

В стоимость входного билета входит сумка с пакетом для рвоты.