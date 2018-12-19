Кто выйдет на замену Жозе Моуриньо?

Уволенного тренера Моуриньо требуется заменить. Чтобы поправить положение клуба, который, как уже было замечено, проводит худший из сезонов за последние 28 лет.

Хотя на трансферы было потрачено, по разным данным, около 400 млн фунтов стерлингов.

Стиль Моуриньо многие болельщики оценивают как вредоносный.

"Токсичная обстановка, нет прогресса, мы проиграли "Ливерпулю", мы на 19 очков отстаем от лидера. Нам нужны перемены".

"Ну, то, что его ушли, радости не доставляет. Но, с другой стороны, уровень игры в этом сезоне далеко не лучший, и футболисты тоже несут за это ответственность".

Среди возможных преемников называют имя Уле Гуннара Сульшера, он может, как утверждают некоторые эксперты, вернутся на Олд Траффорд хотя бы на переходный период, в качестве и.о. главного тренера.

Говорят также о Зидане, который, уйдя с поста наставника "Реала", в настоящее время, свободен и может рассматривать любые предложения.

Кандидатура Лорана Блана, чемпиона мира, который провел несколько сезонов на поле ManU, тоже, как сообщает французская пресса, рассматривается в качестве главного тренера "красных дьяволов"

Но наибольшие ставки принимаются в отношении Маурисио Почеттино, нынешнего тренера Тоттенхэма.

Но сам он говорит, что происходящим за пределами футбольного поля его клуба не интересуется: "Тут, знаете, все готовы говорить, поэтому очень много слухов, но, в общем, я не интересуюсь тем, что происходит в другом клубе. Я стараюсь хорошо работать на своем посту".

"Манчестер Юнайтед" меняет тренеров как перчатки, заставляя поклонников вспомнить годы стабильности и результатов, когда наставником футболистов был сэр Алекс Фергюссон.