Госбюджет принят на фоне протестов

Парламент Греции одобрил первый после выхода из кредитных программ госбюджет. Прямую трансляцию дебатов и голосования депутатов вел парламентский телеканал "Вули".

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отметил: "Экономика Греции растет уже второй год подряд, на 1,5% в прошлом году и более чем на 2% в текущем году. И мы ожидаем еще большего роста в следующем году.

Госбюджет на 2019 год не поддержала оппозиция. Лидер главной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис обвинил правительство в демагогии. "В этом бюджете усиленный надзор предусмотрен каждые три месяца, ни одна из стран, получавших макроэкономическую помощь,через такое не проходила. И, к сожалению, в него заложены невыполнимые обязательства по первичному профициту. Речь идет о неофициальной четвертой программе антикризисных мер".

Во время голосования у здания парламента акцию протеста организовали греческие профсоюзы, которые утверждают, что проведение политики жесткой продолжается.

Из Афин передает корреспондент Euronews Николета Друга: "Профсоюзы недовольны, несмотря на то, что в бюджете предусмотрены и некоторые позитивные меры и в него не вошло дальнейшее сокращение пенсий. Они заявляют, что налоги остаются для работников тяжелым бременем и просят повысить оплату труда и увеличить госрасходы на здравоохранение".