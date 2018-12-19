Вслед за жёлтыми жилетами протесты подхватывают жилеты синие. Собственную акцию во Франции провели профсоюзы полиции: они обратились с призывом к сотрудникам не выходить из комиссариатов по служебным вопросам за исключением экстренных вызовов. Такие акции проходили, в частности, в Париже, Марселе и Бордо. В особом режиме осуществлялся пограничный контроль в столичных аэропортах, где полицейские особенно долго и тщательно проверяли паспорта.
Франция между жёлтыми и синими жилетами
Профсоюзы полиции требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Они жалуются на сокращение штатов. «Мы хотим жить достойно», — скандировали участники уличных выступлений в поддержку полицейских. Тут же звучали требования отставки президента Эммануэля Макрона. В социальных сетях тем временем распространяются призывы провести «собрание недовольных полицейских» в Париже в четверг вечером.
Представители профсоюзов недовольны планами по выплате разовых премий полицейским, задействованным в обеспечении порядка в недели протестов «жёлтых жилетов». Этого недостаточно, — говорят они, требуя увеличить покупательную способность правоохранителей. Обещанные властями 300 евро премии за работу на протестах профсоюзы называют «подкупом».