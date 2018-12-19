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Бельгия

ЕС: квоты на вылов рыбы и морепродуктов согласованы

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ЕС: квоты на вылов рыбы и морепродуктов согласованы
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Еврокомиссия приветствовала компромисс, который нашли министры стран-членов ЕС, сумевшие придать практические контуры решению по соблюдению новых правил промышленного рыболовства.

Кроме того, было достигнут консенсус, касающийся квот на вылов некоторых видов рыб в Атлантике и в Северном море.Об этом на пресс-коференции сообщил еврокомиссар по рыболовству Кармену Велла.

Он заявил, что "мы смогли согласиться с увеличением квот, если сравнивать их с цифрами прошлого года. Эти квоты соответствуют тем рекомендациям, которые мы получили от специалистов-ихтиологов, это относилось к популяции пикши, макрели, морского окуня и омаров".

Еще один пункт достигнутого компромисса касается обмена квотами странами-участницами, в случае, если рыбаки получили меньший улов.


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