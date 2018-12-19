Вторая годовщина теракта в Берлине

В Берлине вспоминают жертв теракта, произошедшего ровно два года назад на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. В результате нападения радикального исламиста 12 человек погибли, свыше 70 получили ранения.

На ступеньках, ведущих в расположенную поблизости Мемориальную церковь кайзера Вильгельма, высечены имена жертв. Здесь прошла церемония возложения венков, в которой принял участие мэр Берлина Михаэль Мюллер.

По всей стране в декабре работают тысячи рождественских рынков. На них приняты повышенные меры безопасности, усилено видеонаблюдение. Ярмарка на Брайтшайдплатц обнесена забором

Саша Клёстерс рассказывает, что из-за теракта пострадал сам и потерял свою мать: "Два года назад мы вместе с мамой стояли в деревянном домике, в котором продают глинтвейн. Убийца проехал вот здесь и все разрушил на своем пути. Я получил тяжелые ранения, а моя мать скончалась на месте. Сегодня мы вспоминаем всех жертв. Конечно, очень тяжело, и мне тоже, возвращаться на это место. За последние два года из-за произошедшего я стал немного сильнее. Для меня было важно пройти восстановительный период. Каждому приходится находить свой собственный способ справиться с произошедшим".

Сегодня правоохранительным органам ФРГ известно о 760 исламистах, от которых исходит потенциальная угроза безопасности и 440 из них сейчас находятся на территории Германии, 130 отбывают тюремный срок. Об этом в интервью газете "Тагесшпигель" рассказал руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх.