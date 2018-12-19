"Брексит": разговор на повышенных тонах

Вероятность "жёсткого брексита", то есть выхода Великобритании из ЕС без соглашения, растёт. Бизнес бьёт тревогу, проживающие в королевстве граждане стран Евросоюза начинают паниковать.

Накаляются страсти и в парламенте, где в среду диалог премьер-министра Терезы Мэй и лидера оппозиции Джереми Корбина практически перерос в перепалку.

"Он может злиться, сколько хочет, по этому вопросу, но это не отменит тот, факт что собственного плана «брексита» у него нет. Сейчас Рождество, но даже заглянув в чулок, в камин или под ёлку, этого плана он всё равно не найдёт", - заявила Треза Мэй, имея в виду лидера оппозиции.

Лидер лейбористов обвинил главу правительства в том, что, шантажируя страну угрозой "жёсткого брексита", она хочет продавить свой вариант соглашения:

_"Господин спикер, _«жёсткий брексит»_ станет катастрофой для нашей страны и ни одно ответственное правительство никогда бы не довело дело до этого. Премьер-министр безрассудно тратит время в постыдной попытке представить плохое соглашение как меньшее из двух зол"_.

В среду правительство опубликовало свои предложения по мерам ограничения миграции после выхода из ЕС. Они предполагают введение рабочих виз для граждан стран ЕС и консультаций по размеру зарплат, на которые они могут претендовать.

Аксель Антони из ассоциации "3 миллиона", представляющей граждан ЕС, бьёт тревогу:

"Прекращение свободного передвижения – единственный заметный результат переговоров об условиях выхода, который может предъявить Тереза Мэй. Мы опасаемся, что выбор слов, риторика, которая сейчас звучит в парламенте и СМИ, создают для нас очень неприятную и враждебную атмосферу".

Британские бизнесс-ассоциации выступили с предупреждением, что жёсткий брексит может погрузить экономику в хаос, и поддержали вариант соглашения с ЕС, предложенный правительством.