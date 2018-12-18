Простестующие на улицах Будапешта сдаваться не собираются

Два депутата венгерского парламента были силой выведены из здания государственного телевидения страны, они и присоединившиеся к ним манифестанты требовали плюрализма мнений в телепрограммах, когда речь в них идет о внесении изменений в венгерское трудовое законодательство.

Депутатов требовали предоставления им эфирного времени. Этот эпизод противостояния манифестантов и властей стал кульминацией протестов, которые продолжаются уже несколько дней.

"Нью-Йорк Таймс" сообщает о четырех парламентариях, которые предприняли попытку пройти в офис телекомпании.

Те, кто участвует в демонстрациях, говорят, что изменения в законах о труде стали последней каплей, и требуют смены авторитарного, как они полагают, стиля управления Виктора Орбана.

10 тысяч человек вышли на улицы Будапешта в воскресенье вечером. Они не готовы мириться с действиями властей. Поправки правительства предусматривают увеличение количества допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Закон уже назвали "рабским".