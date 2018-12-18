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Венгрия

Простестующие на улицах Будапешта сдаваться не собираются

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Простестующие на улицах Будапешта сдаваться не собираются
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Два депутата венгерского парламента были силой выведены из здания государственного телевидения страны, они и присоединившиеся к ним манифестанты требовали плюрализма мнений в телепрограммах, когда речь в них идет о внесении изменений в венгерское трудовое законодательство.

"Нью-Йорк Таймс" сообщает о четырех парламентариях, которые предприняли попытку пройти в офис телекомпании.

Депутатов требовали предоставления им эфирного времени. Этот эпизод противостояния манифестантов и властей стал кульминацией протестов, которые продолжаются уже несколько дней.

Те, кто участвует в демонстрациях, говорят, что изменения в законах о труде стали последней каплей, и требуют смены авторитарного, как они полагают, стиля управления Виктора Орбана.

10 тысяч человек вышли на улицы Будапешта в воскресенье вечером. Они не готовы мириться с действиями властей. Поправки правительства предусматривают увеличение количества допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Закон уже назвали "рабским".


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