Глобальный договор о беженцах принят

Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах. Ослабить нагрузку на основные принимающие страны, облегчить доступ переселенцев к местным рынками труда, обеспечить их безопасное возвращение на родину - вот основные пункты нового документа. Он коснется как минимум 68,5 в человек по всему миру, которые были вынуждены покинуть свои дома, по данным ООН.

Документ был утвержден почти единогласно. Против выступили только США и Венгрия.

"Предложения правительства Венгрии по уточнению различий между беженцами и мигрантами, а также по добровольному разделению бремени их приема между странами не нашло отражения в резолюции", - заявила постпред Венгрии при ООН Каталин Богуай.

Сегодня основное "бремя" лежит на развивающихся странах. Это Турция, Пакистан, Уганда, Ливан. Хотя принятый ООН документ и не имеет обязательной силы, предполагается, что экономически развитые государства и частный сектор будут предоставлять им финансовую помощь.

"В сегодняшнем мире зачастую к тем, кто нуждается в помощи, поворачиваются спиной. К нашему всеобщему стыду, боль тех, кто оказался в изгнании, политизирована. Образ беженца, мигранта, а иногда и простого иностранца демонизирован", - отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.