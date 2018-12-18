В Совбезе ООН обсудили косовскую армию

В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое созданию самопровозглашённой и частично признанной республикой Косово собственной армии. Оно было созвано по требованию Сербии, которая настаивает на том, что согласно резолюции СБ ООН 1244 от 1999 г., которая предполагает нахождение в Косове только международных сил.

Обеспокоенность ООН выразил заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа: "Недавние события в Косове еще больше испортили отношения между Белградом и Приштиной, которые остаются напряжёнными на протяжении длительного времени несмотря на посредничество ЕС".

Лидер Косова Хашим Тачи назвал процесс создания косовской армии необратимым и давно назревшим. Парламент республики проголосовал за формирование армии в пятницу. Восемь стран ЕС и США поддержали это решение. Депутаты партии "Сербский список" в знак протеста покинули зал и в голосовании не участвовали.