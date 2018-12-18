В Швеции запрещают попрошайничество

Административный суд Швеции запретил просить милостыню в городке Веллинге в провинции Сконе на юге страны, тем самым отменив два противоположных решения нижестоящих судебных инстанций.

"Конечно, я очень рада. Это дело заняло много сил и времени и мы, наконец, дождались судебного решения, которое пойдет только на пользу нашему городу", - говорит глава муниципального совета Веллинге Карина

Общенациональный запрет на попрошайничество действует в соседней Дании.

Правозащитные организации уже раскритиковали решение суда, утверждая, что запрет приводит людей итак живущих в нищете к социальной изоляции.