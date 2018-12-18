Жозе Моуринью уволен с поста тренера "Манчестер Юнайтед"

Об этом объявил сам клуб, поблагодарив португальца за работу в клубе и пожелав успехов в будущем.

55-летний португальский специалист занимал этот пост с 27 мая 2016 года.

Вместе с "красными дьяволами" Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок Футбольной лиги, а также в 2017 году принес клубу первую в истории победу в Лиге Европы УЕФА.

Имя и.о. главного тренера, с которым команда доиграет сезон, "Манчестер Юнайтед" назовет в ближайшее время.

Увольнение может быть связано с неудовлетворительной игрой команды под его руководством с начала сезона. Команда на данный момент занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах. В воскресенье "красные дьяволы" проиграли "Ливерпулю" (1:3).