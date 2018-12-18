Венгрия: "протесты финансирует Сорос"

Каждодневные акции протестов в Будапеште приводят к обострению напряженности между правительством и оппозицией.

Накануне несколько оппозиционных депутатов пытались проникнуть в здание Национальной организации общественного вещания, чтобы зачитать петицию.

"Венгерское государственное телевидение - основной способ информирования людей, живущих в провинции. И у нас нет возможности донести смысл нашего послания до них в телеэфире. Мы протестуем против такого положения вещей. В Венгрии нет свободы слова и отсутствует плюрализм мнений в СМИ", - заявил в эфире нашего канала оппозиционный депутат Питер Нидермюллер.

По словам представителя правительства Золтана Ковача, власти не придают значения протестам, так как считают их проплаченными из-за рубежа противниками премьер-министра и его политики.

"Вместо того, чтобы говорить о протестах в цифрах, которые по мнению все тех же западных СМИ кажутся огромными, то они в реальности, к счастью, не так высоки. В рядах протестующих мы видим политических активистов, которых обильно в последние два года финансирует Сорос. И именно они и провоцируют беспорядки. И еще должен сказать, что действия полиции в данном случае - это ответ на агрессивное поведение толпы", - заявил Ковач.

События последних дней в Будапеште обнажает глубокие разногласия, пронизывающие Венгрию. И в данной ситуации остается все меньше и меньше шансов найти компромисс между сторонниками и противниками правительства Орбана.