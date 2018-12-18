Россия готова к дискуссии о привлечении к ДРСМД других стран

С Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) есть сложности, но к нему могли бы присоединиться другие страны помимо России и США. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник. При этом он вновь заявил, что Москва в отличие от Вашингтона никогда не нарушала положений договора.

"Да, действительно с этим договором есть определенные сложности. В нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры о присоединении их к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?" - заметил Путин.

В начале декабря на министерской встрече стран НАТО госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия нарушает положения ДРСМД. Он пригрозил, что если в течение двух месяцев Москва не вернется к выполнению договора, что Вашингтон просто выйдет из него.

По словам Путина, у России со времени подписания договора действительно появились ракеты средней и меньшей дальности морского и воздушного базирования, что и вызывает тревогу Вашингтона. "Может быть, это забеспокоило наших партнеров? Но это не нарушение ДРСМД", - считает российский лидер.

В случае же выхода США из ДРСМД Россия будет вынуждена дать пропорциональный ответ и "создать соответствующие системы наземного базирования".

ДРСМД вступил в силу 30 лет назад. Он стал одной из основ современного режима контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Однако в последние годы США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора.