Верховным судьям продлили полномочия

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о Верховном суде, продлевающие полномочия судей, достигших 65-летнего возраста. Таким образом он пошёл на встречу Еврокомиссии, которая год назад запустила в отношении Польши санкционную процедуру за "нарушение принципа независимости судебной системы".

19 октября Суд Евросоюза принял решение о приостановлении положений закона о Верховном суде, согласно которому судьи, достигшие 65 лет, должны были выйти на пенсию. Выполнение этого закона привело бы к досрочному прекращению полномочий 27 из 72 судей Верховного суда.

Эта норам закона вызвала протесты и в самой Польше. Член Верховного суда Малгожата Герсдорф заявила, что не покинет свой пост до истечения конституционных полномочий, несмотря на возрастное ограничение.

Польское правительство и правящая партия "Право и справедливость" отрицают, что понижение максимального возраста судей было направлено на подрыв независимости Верховного суда.