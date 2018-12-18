После шести дней протестов на акцию оппозиции в Будапеште вышли десятки людей

Уже неделю в Венгрии не утихают акции протеста против трудовой реформы и политики правительства. После воскресного митинга в Будапеште, который собрал, по разным оценкам, до 15 тысяч человек, протесты стали значительно менее масштабными. На центральную площадь столицы вышли десятки людей. Значит ли это, что ещё одна антиправительственная кампания подходит к концу? Участники акции во вторник говорили, что надеются на продолжение выступлений:

— Эта волна протеста не должна угасать! Я хочу, чтобы она не проходила до тех пор, пока не наступят перемены. Надо протестовать активно, пока мы можем ходить — я ещё могу ходить.

— Сегодня нас здесь очень мало, но я думаю, самое главное — поддерживать огонь. Я не думаю, что надо, чтобы на улицы каждый день выходили десятки тысяч, но кто-то должен оставаться здесь всегда.

Эта серия акций протеста в Венгрии началась с осуждения закона, который увеличивает максимальный объём сверхурочных c 250 до 400 часов в год и разрешает откладывать оплату этого труда на срок до трёх лет.

Сторонники инициативы говорят о необходимости смягчить ограничения для бизнеса, а также напоминают, что закон не заставляет работников соглашаться на сверхурочные. Противники реформы называют закон «рабским». На акциях протеста звучали лозунги против ужесточения законов о СМИ и образовании, против судебной реформы, а также призывы к смене власти.