Скрипки не горят...

"Скрипкою пылающей к себе меня веди, погрузи в отчаянье, оставшись впереди" - Леонард Коэн, сочиняя свою знаменитую композицию, помнил о сгоревших в печах Освенцима музыкантах, сжимавших скрипичный гриф.

Амнон Вайнштейн, скрипичных дел мастер, живущий в Тель-Авиве, всю жизнь посвятил поиску и реставрации этих инструментов. На этот раз он их привез в Дрезден. Для струнного концерта в городской филармонии.

В концерте принимает участие скрипач Вольфганг Хентрих: "Особый момент, я думаю о тех, кто держал эту скрипку, кто играл на ней и в каких обстоятельствах".

В мастерской в Тель-Авиве Вайнштейн старается восстановить каждую скрипку. Они - свидетельницы судеб, способные рассказать многое. Без слов.

Оркестр, игравший на плацу в Освенциме, был создан по приказу нацистов, он просуществовал почти 5 лет.

Практически все музыканты погибли от голода и болезней, или были сожжены в печах крематория.