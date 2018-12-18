Наиболее жёсткий сценарий выхода Великобритании из Евросоюза становится всё более реальным: правительство Соединённого Королевства объявило о начале активной подготовке «брекситу» без соглашения с ЕС. На Даунинг-стрит объяснили, что осталось слишком мало времени до дня выхода из союза, а перспективы обсуждения договора в Парламенте неясны. Кабинет министров рекомендовал представителям бизнеса разработать план действий на случай «жёсткого брексита», а министр обороны Гэвин Уильямсон обещает стране помощь военных:
Лондон и Брюссель начали активную подготовку к "жёсткому брекситу"
Лондон и Брюссель начали активную подготовку к "жёсткому брекситу"
«Мы ещё не получали формально запросов от какого-либо правительственного учреждения, но мы разрабатываем планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы готовы предоставить 3500 военнослужащих, в том числе резервистов, для оказания помощи любому учреждению в случае непредвиденных обстоятельств».
ЕС планирует «жёсткий брексит»
К выходу Великобритании без дополнительных соглашений готовятся и на континенте. Уже в среду Еврокомиссия должна представить проект чрезвычайных мер по подготовке к «жёсткому брекситу». О том, что такая перспектива вполне реальна, лидеры европейских стран говорили ещё на последнем саммите, где обсуждался этот вопрос. Звучат и заявления о том, что такой разрыв навредит всем. Так считает, в частности, министр экономики Германии Петер Альтмайер:
«Я уверен, что никто в Европе не может позволить себе “жёсткий брексит”. Это нансёт ущерб экономическим интересам всех стран, особенно Соединенного Королевства. Ясно, что нельзя полностью исключить негативное экономическое воздействие, но мы можем попытаться ограничить его настолько, насколько это возможно».
Проект соглашения о «брексите» сейчас находится на стадии рассмотрения в британском парламенте. Премьер-министр Тереза Мэй была вынуждена перенести голосование по этому вопросу в отсутствие достаточной поддержки в Палате общин. Новые дебаты намечены на середину января.