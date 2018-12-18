Лондон и Брюссель начали активную подготовку к "жёсткому брекситу"

Наиболее жёсткий сценарий выхода Великобритании из Евросоюза становится всё более реальным: правительство Соединённого Королевства объявило о начале активной подготовке «брекситу» без соглашения с ЕС. На Даунинг-стрит объяснили, что осталось слишком мало времени до дня выхода из союза, а перспективы обсуждения договора в Парламенте неясны. Кабинет министров рекомендовал представителям бизнеса разработать план действий на случай «жёсткого брексита», а министр обороны Гэвин Уильямсон обещает стране помощь военных:

«Мы ещё не получали формально запросов от какого-либо правительственного учреждения, но мы разрабатываем планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы готовы предоставить 3500 военнослужащих, в том числе резервистов, для оказания помощи любому учреждению в случае непредвиденных обстоятельств».

ЕС планирует «жёсткий брексит»

К выходу Великобритании без дополнительных соглашений готовятся и на континенте. Уже в среду Еврокомиссия должна представить проект чрезвычайных мер по подготовке к «жёсткому брекситу». О том, что такая перспектива вполне реальна, лидеры европейских стран говорили ещё на последнем саммите, где обсуждался этот вопрос. Звучат и заявления о том, что такой разрыв навредит всем. Так считает, в частности, министр экономики Германии Петер Альтмайер: