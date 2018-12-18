В полиции Франкфурта-на-Майне ищут радикалов

Расследование по делу о возможной праворадикальной ячейке в полиции Франкфурта-на-Майне начато ведомством уголовной полиции федеральной земли Гессен. Следователям поручено проверить возникшие подозрения в отношении пяти полицейских. Они появились после того как в СМИ была обнародована информация об угрозах, поступавших в адрес адвоката, которая представляла интересы жертв неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье".

Фолькер Буфье, премьер земли Гессен: "Я пока не могу сказать, насколько далеко все это зашло, но нет никаких сомнений в том, что это очень серьезно. Мы будем действовать с большой решимостью".

Еще в августе адвокат Седа Басай-Йылдыз получала послания с оскорблениями и угрозой убить ее дочь. Анонимные письма были подписаны аббревиатурой "NSU 2.0", отсылающей к неонацистской группировке "Национал-социалистическое подполье", суд по делу которой завершился в июле этого года. Именно в этом процессе Басай-Йылдыз защищала интересы пострадавших.