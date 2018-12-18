Во Франции, где еще не утихли протесты "желтых жилетов", на арену выходят "жилеты синие". Два профсоюза полицейских призвали своих активистов провести двухдневную забастовку, выполняя лишь минимум обязанностей до тех пор, пока их представителей не примет президент республики Эммануэль Макрон. После пяти недель напряженной работы в связи с манифестациями по всей стране и терактом в Страсбурге, профсоюзы заявляют, что стражи порядка крайне истощены и устали, а потому требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Франция: караул устал
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Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер признал, что государство за последние десять лет задолжало полицейским порядка 275 миллионов евро в качестве оплаты сверхурочной работы. Настало время погашать долги. На этом фоне правительство Франции выступило с предложением выплатить одноразовую прибавку в размере 300 евро к зарплате полицейских.