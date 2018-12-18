Конференция "Африка-ЕС" в Вене

В конференции принимают участие Поль Кагаме, президент Руанды, и в то же время председатель Африканского союза, и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в Вене, что он выступает за то, чтобы "не привозить африканские проблемы в Европу, а решать их в Африке".

Кроме вопросов миграции стороны обсуждают экономическое сотрудничество и европейские инвестиции в экономику африканских стран. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейцев "не отдавать африканский континент китайцам".