Австрия, страна-председательница Европейского союза, проводит конференцию высокого уровня "Африка - Европа", посвящённую урегулированию миграционного кризиса.
Конференция "Африка-ЕС" в Вене
В конференции принимают участие Поль Кагаме, президент Руанды, и в то же время председатель Африканского союза, и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в Вене, что он выступает за то, чтобы "не привозить африканские проблемы в Европу, а решать их в Африке".
Кроме вопросов миграции стороны обсуждают экономическое сотрудничество и европейские инвестиции в экономику африканских стран. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейцев "не отдавать африканский континент китайцам".