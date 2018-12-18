Госдума защищается от вмешательства в российские выборы

Госдума одобрила законопроект о вмешательстве в российские выборы. Согласно этой инициативе, Генпрокуратура сможет запрещать деятельность иностранных организаций по обвинению в попытке повлиять на избирательные процессы или на подготовку референдумов.

В Кремле все обвинения во вмешательстве в выборы в очередной раз отвергли. «Мы считаем это абсолютно не основанными ни на чём утверждениями, — заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. — Российское государство и российское правительство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами, тем более с такими абстрактно описанными вмешательствами».

Законопроект принимали на фоне обсуждения дела о российском вмешательстве в американские выборы. Накануне Оксфордский университет опубликовал подготовленный для Сената США доклад о причастности Москвы к политическим информационным кампаниям. В материале, который готовили при участии крупных центров изучения социальных сетей, идёт речь об «Агентстве интернет-исследований», которое в прессе называют «фабрикой троллей» и связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Его относят к ближайшему окружению президента Владимира Путина.

От «фабрики троллей» до Трампа

Экс-глава ФБР Джеймс Коми после слушаний в Конгрессе США Reuters

Пока российские парламентарии думали о защите отечественной политической системы, на закрытых слушания по «российскому досье» в Конгрессе США вновь допросили бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Он вёл дело о вмешательстве в выборы и критикует конгрессменов за недостаточное, по его мнению, внимание к предполагаемым связям президента Дональда Трампа с Москвой:

«Итак, это был ещё один день вопросов о [взломанной] переписке Хиллари Клинтон и о досье [экс-офицера Mi6 Кристофера] Стила [о том, как Москва, якобы, собирала компромат на Трампа]. И это когда президент США врёт о работе ФБР, атакует ФБР и подрывает верховенство закона в этой стране. Какой в этом смысл?»

Джеймс Коми уверяет, что его уволили с поста главы ФБР именно из-за «российского досье», и обвиняет большинство в Конгрессе в нежелании честно вести расследование ради защиты репутации президента-республиканца.

Дональд Трамп, в свою очередь, называет расследование его предполагаемых связей с Москвой «охотой на ведьм» и противозаконным делом, которое, по его словам, было инициировано без достаточных на то оснований. Коми Трамп называл «крысой» и обвинял в даче ложных показаний Конгрессу.