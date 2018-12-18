Сальвадор: история Имельды Кортес

В Сальвадоре из тюрьмы освобождена женщина, обвиненная в попытке покушения на убийство своего новорожденного ребенка. Двадцатилетнюю Имельду Кортес изнасиловал отчим. Женщина родила девочку в туалете и оставила ее там. Младенец выжил. Полиция заподозрила Кортес в том, что она сделала аборт. Женщину осудили и отправили за решетку, где она провела более 18 месяцев. Изначально правоохранители решили, что Кортес выдумала историю про насилие, чтобы скрыть аборт. Позже специалисты провели ДНК тест и выяснили, что отцом ребенка действительно является отчим девушки. В настоящее время мужчина находится под арестом и ожидает суда.