В Сальвадоре из тюрьмы освобождена женщина, обвиненная в попытке покушения на убийство своего новорожденного ребенка. Двадцатилетнюю Имельду Кортес изнасиловал отчим. Женщина родила девочку в туалете и оставила ее там. Младенец выжил. Полиция заподозрила Кортес в том, что она сделала аборт. Женщину осудили и отправили за решетку, где она провела более 18 месяцев. Изначально правоохранители решили, что Кортес выдумала историю про насилие, чтобы скрыть аборт. Позже специалисты провели ДНК тест и выяснили, что отцом ребенка действительно является отчим девушки. В настоящее время мужчина находится под арестом и ожидает суда.
Сальвадор: история Имельды Кортес
"Судебные органы только начинают рассматривать дела с другой точки зрения, в интересах прав женщин", - отметила адвокат Кортес Берта де Леон.
В Сальвадоре аборты запрещены, даже в тех случаях, когда жизнь женщины подвергается опасности. За прерывание беременности грозит тюремное заключение сроком от двух до восьми лет. Но в большинстве случаев, если плод погибает в утробе, или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют в вину умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление можно оказаться за решеткой на 30 лет.