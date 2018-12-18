Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил, что подаёт в отставку. Такое решение он принял в условиях политического кризиса, который обострился из-за подписания Бельгией миграционного пакта ООН. В ходе выступления в парламенте Мишель признал, что не смог найти общий язык с оппозицией и с «Новым фламандским альянсом», который ранее вышел из правящей коалиции в знак протеста против соглашения о миграции.