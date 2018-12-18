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Экс-глава CBS не получит 120 миллионов долларов выходного пособия

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Экс-глава CBS не получит 120 миллионов долларов выходного пособия
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Совет директоров американского медиахолдинга CBS принял решение не выплачивать 120 миллионов долларов в качестве выходного пособия бывшему исполнительному директору и президенту канала Лесли Мунвесу. В сентябре он ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

Летом в журнале Нью-Йоркер вышел материал, в котором шесть женщин рассказали, что подвергались домогательствам со стороны Мунвеса. Две женщины заявили, что Мунвес угрожал им испортить карьеру.

Совет директоров компании провел внутреннее расследование, которое длилось несколько месяцев. В CBS отметили, что Мунвес злоупотреблял своей властью и отказался сотрудничать в ходе расследования.