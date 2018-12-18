"Кузьму Минина" сняли с мели

Сухогруз "Кузьма Минин", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству (ММП), сел рано утром во вторник на мель "в опасной близости" от берега в бухте города Фалмут, в юго-западной Англии.

Корабль неудачно пытался встать на якорь в условиях штормовой погоды. На борту судна водоизмещением 16 тыс. тонн находятся 18 российских моряков, груза нет. В результате происшествия никто не пострадал, разлива топлива не произошло.

Судно следовало из Нидерландов в испанский порт Сеута, но 14 декабря сменило курс и направилось к Великобритании. По информации ТАСС, в Нидерландах "Кузьма Минин" находился в течении нескольких месяцев под арестом из-за задолженности судовладельца. Но в ММП эту информацию опровергали.

Британские лоцманский катер и буксир должны снять судно с мели ближе к вечеру, с наступлением прилива.

ОБНОВЛЕНИЕ

Буксиры британской Службы береговой охраны сняли с мели российский сухогруз "Кузьма Минин" и развернули его в направлении носом от берега. Российское судно при помощи четырех буксиров с заведенным двигателем идет в сторону открытого моря.