Ирландия: пограничный вопрос

Граница на Изумрудном острове между Ирландией и Северной Ирландией, пожалуй, самая открытая в мире. Но все может измениться. После "брексита" именно здесь будет проходить сухопутная граница между Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Местные жители опасаются, что в случае выхода Британии из ЕС без сделки, будет введен пограничный контроль.

Джон Шеридан, фермер: "55% наших овец идут на юг для переработки. 35% нашего молока отправляется на юг ... Все это может быть нарушено... Наш бизнес пострадает. А значит под угрозой окажется будущее наших семей, наших детей".

От прежних блокпостов ничего не осталось. Граница существует номинально. Такое положение установлено историческим Соглашением Страстной пятницы 1998 года, положившим конец вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

Дэмиан Макдженити, местный житель: "Вот создается заново граница... КПП... Люди могут против этого протестовать. И, не дай Бог, совершать на эти КПП нападения: джин мгновенно вырвется из бутылки. Мы надеемся такого не случится, но спорадические атаки мы увидим. Это точно".

Вопрос о границе Соединенного Королевства с ЕС, пролегающей между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, стал самым спорным в сделке по "брекситу" и, в принципе, он пока не решен. Ясно одно - жители острова привыкли к свободе передвижения.

"Вы и правда думаете, что они снова придут и снова будут нам диктовать свое? Ну тогда я бы сказала, давайте возвращаться к войне", - говорит женщина не назвавшая своего имени.

Но большинство проживающих здесь людей опасаются вспышки насилия:

"Если мы получим здесь в Северной Ирландии жесткую границу, будет просто ужасно. Это будет конец Северной Ирландии".

"Так хорошо, что сейчас мы живем в мире".

Британский премьер Тереза Мэй объявила, что парламент проголосует по сделке с ЕС на третьей неделе января. Судя по всему, "брексит" уходит на рождественские каникулы...

Билл Нилли NBC для Euronews: "Осталось немногим более ста дней до того момента как Британия покинет Европейский Союз. Грядущие изменения станут крупнейшими за последние полвека. Насколько хрупким окажется мир в Северной Ирландии, которая не желала "брексита", но будет вынуждена выйти из ЕС будучи частью Соединенного Королевства? Никто не может сказать, какой ущерб нанесет "брексит" региону".