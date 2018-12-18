Amazon - похититель Рождества

Свист и "желтые жилеты": в Лейпциге и Верне бастуют сотрудники двух распределительных хабов компании Amazon. Момент для акции протеста выбран не случайно - она проходит всего за неделю до Рождества. Если компания не пойдет на встречу своим работникам, жители Германии могут остаться без подарков: многие заказы просто не успеют дойти до адресата вовремя.

"Мы требуем улучшения условий работы, уважения к нашему труду. Отпускные, рождественские премии - всего этого мы вполне заслуживаем", - заявляет сотрудник компании.

У многих немцев данные протесты вызывают сочувствие: "Купить подарки подешевле хотят многие. А ведь низкие цены - это, прежде всего, низкая оплата труда сотрудников компании, ее поставщиков".

В профсоюзе Verdi заявляют, что рождественские премии для сотрудников фирмы составляют максимум 600 евро. Это примерно на 1000 евро меньше суммы, предусмотренной в коллективном договоре. Акция проводится уже пятый год подряд.