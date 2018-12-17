Задержанные украинские военные: военнопленные или преступники?

Кто они: военнопленные или преступники? Вопрос о статусе украинских военных, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, усиливает напряженность в отношениях Российской Федерации и Украины. О тактике по отстаиванию прав, в частности, своего клиента Василия Сороки, в интервью Euronews рассказал адвокат Сергей Бадамшин:

"Основная линия защиты основывается на том, что это во-первых - военные, военнопленные, и в соответствии с Женевской конвенцией, они должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину. Моя задача как адвоката, прежде всего, защита своего военнопленного. Он - мой военнопленный. Я считаю, что моя страна должна его освободить. Он под моей защитой. Я считаю, что Россия должна сейчас выполнить свои международные обязательства, те которые на себя взяла, и ратифицировала".

Ранее сообщалось, что Василий Сорока отказался давать показания. Раненых украинских военных, которым оказана медицинская помощь, посетили адвокаты.

Сергей Бадамшин, адвокат: "Раненые идут на поправку. Они были ранены в результате обстрела Бердянска со стороны российских пограничников, насколько я понимаю. Стреляли по-моему из 630-ки, артиллерийской установки, которая стреляет как пулемет".

Ситуацию с украинскими военными корреспонденту Euronews Галине Полонской прокомментировал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий: "В данном случае, извините, если я вдруг вторгаюсь на чью-то территорию, меня задерживают... Получается, если на моих плечах погоны, я военнопленный? Это абсурд. И думаю, что этот абсурд хорошо всем понятен. Пытаться Россию лишний раз втянуть в театр абсурда у наших киевских коллег точно не получится".

Членам экипажей, 24 гражданам Украины, предъявлены обвинения по статье Уголовного Кодекса "Незаконное пересечение Границы российской Федерации". Москва и Киев обвиняют друг друга в провокации.