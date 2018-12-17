Срочная новость

Срочная новость

Франция

Теракт в Страсбурге: еще одна новая смерть от ранений

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Теракт в Страсбурге: еще одна новая смерть от ранений

Теракт в Страсбурге: еще одна новая смерть от ранений
Размер текста Aa Aa

До пяти человек возросло количество жертв теракта в Страсбурге. Накануне поздно вечером скончался еще один раненый, с момента нападения он находился в критическом состоянии. Известно, что ему было 35 лет и что у него были польские корни. Барто Орен Нидзиельски был хорошо известен в столице Эльзаса, он занимался организацией городских культурных мероприятий.

Погибшему, которого все звали "Бартек", было 35 лет

Нападение произошло менее недели назад, в четверг предполагаемый террорист Шериф Шекатт был обнаружен и ликвидирован. Шекатт был радикальным исламистом, внесенным в списки тех, кто представляет угрозу безопасности Франции. Его близкие были задержаны, позднее их отпустили. За три последних года жертвами терроризма во Франции стали свыше двухсот человек, более тысячи были ранены.

Фото Рейтер
В память о жертвах на улицах Страсбурга зажгли свечиФото Рейтер

В стране вновь действуют усиленные меры безопасности.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.