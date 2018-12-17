Теракт в Страсбурге: еще одна новая смерть от ранений

До пяти человек возросло количество жертв теракта в Страсбурге. Накануне поздно вечером скончался еще один раненый, с момента нападения он находился в критическом состоянии. Известно, что ему было 35 лет и что у него были польские корни. Барто Орен Нидзиельски был хорошо известен в столице Эльзаса, он занимался организацией городских культурных мероприятий.