До пяти человек возросло количество жертв теракта в Страсбурге. Накануне поздно вечером скончался еще один раненый, с момента нападения он находился в критическом состоянии. Известно, что ему было 35 лет и что у него были польские корни. Барто Орен Нидзиельски был хорошо известен в столице Эльзаса, он занимался организацией городских культурных мероприятий.
Теракт в Страсбурге: еще одна новая смерть от ранений
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Теракт в Страсбурге: еще одна новая смерть от ранений
Нападение произошло менее недели назад, в четверг предполагаемый террорист Шериф Шекатт был обнаружен и ликвидирован. Шекатт был радикальным исламистом, внесенным в списки тех, кто представляет угрозу безопасности Франции. Его близкие были задержаны, позднее их отпустили. За три последних года жертвами терроризма во Франции стали свыше двухсот человек, более тысячи были ранены.
В стране вновь действуют усиленные меры безопасности.