Новые протесты против властей в Будапеште

Новая акция протеста в Будапеште после внесений изменений в трудовое законодательство страны. Манифестация стала, как сообщается, и одной из крупнейших с момента прихода к власти премьера Виктора Орбана.
Она проходила под девизом "Веселого Рождества, господин премьер-министр", ее маршрут пролегал по центру столицы страны по направлению к парламенту.
По словам одного из участников манифестации, "так выражается наше отношение к тому, что происходит в стране последние восемь лет. Мы надеемся, что так мы сможем избавиться от нынешнего правительства".
Свидетели говорят, что собравшиеся у здания государственного телевидения, скандировали "Фабрика лжи!".
На митинге, состоявшемся в рамках манифестации, выступила независимый депутат парламента Бернадетт Сель: "С нас достаточно, они делают все, что хотят, а мы должны работать до кровавых мозолей. Это все, что нам разрешено".
В манифестации участвовали и профсоюзы.
Как говорит председатель профсоюза работников химпромышленности Тамаш Секели, "мы будем бастовать вместе с учителями, с металлургами, со всеми, кого заставляют работать сверхурочно, не платя при этом ничего".
Изменения, уже внесенные в трудовое законодательство, разрешают требовать от работников до 400 часов сверхурочной работы ежегодно, оплата переработок производится еще через три года.
Власти считают, что так можно восполнить дефицит рабочей силы и увеличить производство.
Для разгона недовольных полиция применила слезоточивый газ.