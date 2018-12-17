Новые протесты против властей в Будапеште

Новая акция протеста в Будапеште после внесений изменений в трудовое законодательство страны. Манифестация стала, как сообщается, и одной из крупнейших с момента прихода к власти премьера Виктора Орбана.

Она проходила под девизом "Веселого Рождества, господин премьер-министр", ее маршрут пролегал по центру столицы страны по направлению к парламенту.

Манифестаиция стала одной из крупнейших за последние месяцые Фото Рейтер

По словам одного из участников манифестации, "так выражается наше отношение к тому, что происходит в стране последние восемь лет. Мы надеемся, что так мы сможем избавиться от нынешнего правительства".

Венгры протестуют против трудовой политики правительства Виктора Орбана Фото Рейтер

Свидетели говорят, что собравшиеся у здания государственного телевидения, скандировали "Фабрика лжи!".

На митинге, состоявшемся в рамках манифестации, выступила независимый депутат парламента Бернадетт Сель: "С нас достаточно, они делают все, что хотят, а мы должны работать до кровавых мозолей. Это все, что нам разрешено".

В манифестации участвовали и профсоюзы.

Как говорит председатель профсоюза работников химпромышленности Тамаш Секели, "мы будем бастовать вместе с учителями, с металлургами, со всеми, кого заставляют работать сверхурочно, не платя при этом ничего".

Изменения, уже внесенные в трудовое законодательство, разрешают требовать от работников до 400 часов сверхурочной работы ежегодно, оплата переработок производится еще через три года.

Власти считают, что так можно восполнить дефицит рабочей силы и увеличить производство.

Для разгона недовольных полиция применила слезоточивый газ.



Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.