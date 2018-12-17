Олег Кожемяко избран губернатором Приморья

В Приморье подвели итоги повторных выборов губернатора края. Победу одержал Олег Кожемяко – независимый кандидат, поддержанный "Единой Россией". Он набрал 61,88 % голосов. В прошлом губернатор Корякии, Амурской и Сахалинской областей, Кожемяко исполняет обязанности главы Приморья с конца сентября.

Его основной соперник, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, получил более 25,16 % голосов избирателей.

Повторные выборы губернатора края были назначены после того, как из-за масштабных фальсификаций в пользу кандидата «Единой России» Андрея Тарасенко были аннулированы результаты сентябрьского голосования.

На этот раз Центральная избирательная комиссия не обнаружила нарушений в ходе голосования и подсчёта голосов.

В ходе своей избирательной кампании Кожемяко дистанцировался от «Единой России» и добился от Москвы переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа.