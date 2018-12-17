Взрыв у здания греческого телеканала Skai TV

Мощный взрыв прогремел в понедельник у здания греческого телеканала Skai в пригороде Афин. Обошлось без пострадавших, как сообщил сам канал.

Инцидент произошел глубокой ночью возле здания, где расположены радио и телевизионный канал Skai, а также редакция газеты Kathimerini, после двух звонков с сообщением о заложенной бомбе.

Взрывной волной зданию нанесен серьезный ущерб - выбиты окна с первого по шестой этаж, повреждена стена.

Самодельное взрывное устройство находилось в рюкзаке, который был повешен на забор здания. По оценке греческой полиции, в бомбе было около 5 килограммов взрывчатого вещества.

Медиахолдинг Skai поддерживает главную оппозиционную партию страны "Новая демократия" и занимает критическую позицию по отношению к нынешнему правительству.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас осудил атаку на телеканал и назвал ее "трусливым нападением темных сил на саму демократию".

Ответственность за взрыв пока никто не взял.