Венгрия: петицию не пустили в телеэфир

В телеэфире отказано. Попытка донести до венгерского народа текст петиции против поправок в Трудовой кодекс страны закончилась провалом.

Несколько оппозиционных депутатов пытались пройти в здание, где располагаются государственные СМИ, но охрана не позволила им это сделать.

Венгерская государственная Национальная организация общественного вещания выступила с официальным заявлением, где обвинила депутатов в превышении полномочий и попытках нарушить рабочий процесс.

"В этой петиции говорится о независимости судебной власти, свободе прессы и других вещах. В ней содержатся 5 пунктов, с которыми согласны все оппозиционные партии. В данный момент мы забыли о разногласиях в наших рядах, ведь у нас есть общие цели, и они ясны для народа, для гражданского общества, для неправительственных организаций. И именно поэтому в последние дни или даже недели в Венгрии образовалась по-настоящему сильная оппозиция", – заявил депутат Питер Нидермюллер.

Несколько тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Будапешта в ночь на понедельник в знак протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности - против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства

Поправки предусматривают увеличение допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Протестующие называют этот закон "рабским".

Кроме того, участники акций недовольны принятым законом о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будет входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.