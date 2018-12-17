Самая красивая девушка в мире - филиппинка

Вице-мисс - южноафриканка и уроженка Венесуэлы Фото Рейтер

Тем, кто считает, что конкурсы красоты в современную эпоху - это архаика, она ответила так: "Главная тема состязания так или иначе затрагивала женскую силу, а в жюри были успешные женщины".

Мисс Испании, приехавшая на конкурс, стала первой девушкой-трансгендером, участвующей в подобном соревновании.

Анхела Понсе, мисс Испании Фото Рейтер

Анхеле Понсе 27 лет.

Конкурс в этом году проходил в Таиланде. Он проводился в 67-ой раз.