Десятки тысяч жителей КНДР принимают участие в мероприятиях по случаю дня траура нации, который объявлен в стране в связи с седьмой годовщиной кончины высшего руководителя Ким Чен Ира. В Пхеньяне нескончаемый поток людей направляется к холму Мансудэ, где расположен музей Корейской революции и установлены гигантские бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
В КНДР почтили память Ким Чен Ира
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В КНДР почтили память Ким Чен Ира
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца, посетив рано утром Кымсусанский дворец Солнца. Ким Чен Ир ушел из жизни 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда.
Накануне КНДР осудила США за наращивание политического и экономического давления на республику и предупредила, что Пхеньян может навсегда отказаться от достигнутых ранее договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова.