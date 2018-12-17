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Северная Корея

В КНДР почтили память Ким Чен Ира

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В КНДР почтили память Ким Чен Ира

В КНДР почтили память Ким Чен Ира
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Десятки тысяч жителей КНДР принимают участие в мероприятиях по случаю дня траура нации, который объявлен в стране в связи с седьмой годовщиной кончины высшего руководителя Ким Чен Ира. В Пхеньяне нескончаемый поток людей направляется к холму Мансудэ, где расположен музей Корейской революции и установлены гигантские бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца, посетив рано утром Кымсусанский дворец Солнца. Ким Чен Ир ушел из жизни 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда.

Накануне КНДР осудила США за наращивание политического и экономического давления на республику и предупредила, что Пхеньян может навсегда отказаться от достигнутых ранее договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова.


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