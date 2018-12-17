Мадагаскар: два экс-президента на одно кресло

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Граждане Мадагаскара готовятся ко второму туру президентских выборов. Голосование состоится 19 декабря. За высший пост в государстве поспорят два кандидата, давние соперники и экс-президенты - Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана. В первом туре, прошедшем 7 ноября, победу одержал Радзуэлина. Его поддержали 39% проголосовавших избирателей. Равалуманана получил 35%.

Занимавший пост главы государства Эри Радзаунаримампианина также баллотировался на второй срок, но занял третье место и выбыл из дальнейшей борьбы. Предвыборные кампании оппонентов были сосредоточены главным образом на трех темах: экономике, борьбе с коррупцией и нищетой.