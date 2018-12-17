По меньшей мере сорок два человека, в их числе дети, пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в одном из кафе в японском городе Саппоро. Огонь практически полностью разрушил здание. Пострадавшие направлены в больницы. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.
Япония: в результате взрыва в кафе пострадали десятки человек
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Япония: в результате взрыва в кафе пострадали десятки человек
Предполагается, что причиной пожара стал взрыв использованных газовых баллончиков для портативных плит. По данным правоохранительных органов, в одном из подсобных помещений здания, где располагалось кафе, хранилось более 100 использованных газовых баллончиков, готовых к утилизации. Именно они и могли взорваться . Полиция продолжается выяснять обстоятельства случившегося.