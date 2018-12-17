Япония: в результате взрыва в кафе пострадали десятки человек

По меньшей мере сорок два человека, в их числе дети, пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в одном из кафе в японском городе Саппоро. Огонь практически полностью разрушил здание. Пострадавшие направлены в больницы. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.