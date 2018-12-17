Взрыв в Афинах: "покушение на демократию"

Выбитые стекла, поврежденный фасад, а также внушительных размеров брешь в дорожном полотне. Полиция расследует взрыв, прогремевший в ночь на понедельник у здания греческого телеканала "Скай" (Skai TV) в Афинах.

Главная версия произошедшего - теракт. Однако пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Резонанс делу придает тот факт, что "Скай" выступает с критикой в отношении правительства Греции и поддерживает оппозицию.

В настоящее время следователи изучают видеоматериалы, полученные с камер внешнего наблюдения, установленных на здании телеканала. Также момент взрыва смогли заснять несколько очевидцев.

Бомба была спрятана в рюкзаке, который неизвестные повесили на забор. Перед тем, как она сработала поступило два звонка о неминуемой угрозе. Сотрудников успели эвакуировать.

"Это уже не первый случай, когда наш телеканал подвергся нападению. Могу сказать, что мы к этому привыкли. Но это не помешает нам делать свою работу так, как мы ее всегда делали", - заявил Константинос Давлос, журналист "Скай".

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил поддержку сотрудникам телеканала. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир резко осудил факт взрыва и назвал случившееся нападением на демократию.